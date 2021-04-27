«Харьковводоканал» применяет современные методы для прочистки сетей водоотведения (ВИДЕО)

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» применяются современные эффективные методы и спецтехника для прочистки канализационных коллекторов.
Как сообщил инженер ремонтно-эксплуатационного участка Киевского района Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Дмитрий Мурза, для прочистки канализационных коллекторов применяется комбинированная гидромашина, состоящая из двух установок.
Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же – способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.
Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.
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