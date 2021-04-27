27.04.2021 12:09

«Харьковводоканал» применяет современные методы для прочистки сетей водоотведения (ВИДЕО)

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» применяются современные эффективные методы и спецтехника для прочистки канализационных коллекторов.

Как сообщил инженер ремонтно-эксплуатационного участка Киевского района Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Дмитрий Мурза, для прочистки канализационных коллекторов применяется комбинированная гидромашина, состоящая из двух установок.

«Оперативно провели профилактическую прочистку канализационного коллектора на перекрестке Харьковской набережной и Московского проспекта. Соответствующие работы были проведены качественно и в короткий промежуток времени. Отмечу, что гидромашина позволяет существенно повысить скорость и степень очистки, а также избежать привлечения дополнительной техники на выполнение таких ремонтных работ. А в случаях повышенного уровня водяного столба в прочищаемых колодцах этот механизм является единственным доступным средством очистки», - сообщил Дмитрий Мурза.



По его словам, некоторые харьковчане используют канализацию в качестве мусоропровода, выбрасывая туда различные бытовые отходы. Это и приводит к возникновению «закупорок» на канализационных коллекторах.



Также Дмитрий Мурза напомнил, что о неисправностях системы водоотведения следует сообщать в КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33, бесплатно доступному со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.



Справка. Комбинированная гидромашина состоит из двух установок. Первая предназначена для гидродинамической прочистки канализационных трубопроводов и взрыхления илового осадка, вторая - для откачки и удаления движущегося илового осадка из канализационного колодца.