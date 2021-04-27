Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 апреля. Список адресов
27.04.2021  08:22   

Где в Харькове не будет воды 27 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:


Фото из открытых источников

ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10 до 20:00 26.04.21 г.

А также:

Московский район:
Салтовское шоссе, 145-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.04.21 г., Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 27.04.21 г.

Новобаварский район:
ул. Набойченко (ч/с), ул. Новопригородная (ч/с), ул. Бугрименко (ч/с), въезд Новопригородный (ч/с), пер. Новопригородный (ч/с), въезд 5-й Пригородный (ч/с), проезд 5-й Пригородный (ч/с), проезд 1-й Новопригородный (ч/с), проезд 2-й Новопригородный (ч/с), проезд 3-й Новопригородный (ч/с), пер. Леднянский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), въезд Звенигородский (ч/с) до 20:00 26.04.21 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.04.21 г.

Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.

Шевченковский район:
ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк), ул. Тобольская (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Клочковская, 226, 226-б до 20:00 26.04.21 г.; ул. Софиевская (ч/с), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №4, стояк) до 20:00 27.04.21 г.

Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 25 апреля. Список адресов 20.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 апреля. Список адресов 19.04 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 