Где в Харькове не будет воды 27 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 8, 10, 12, ул. Старошишковская, 10 до 20:00 26.04.21 г.
А также:
Московский район:
Салтовское шоссе, 145-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.04.21 г., Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 27.04.21 г.
Новобаварский район:
ул. Набойченко (ч/с), ул. Новопригородная (ч/с), ул. Бугрименко (ч/с), въезд Новопригородный (ч/с), пер. Новопригородный (ч/с), въезд 5-й Пригородный (ч/с), проезд 5-й Пригородный (ч/с), проезд 1-й Новопригородный (ч/с), проезд 2-й Новопригородный (ч/с), проезд 3-й Новопригородный (ч/с), пер. Леднянский (ч/с), ул. Звенигородская (ч/с), въезд Звенигородский (ч/с) до 20:00 26.04.21 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.04.21 г.
Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк), ул. Тобольская (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. Клочковская, 226, 226-б до 20:00 26.04.21 г.; ул. Софиевская (ч/с), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №4, стояк) до 20:00 27.04.21 г.
Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же – способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.
Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.
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