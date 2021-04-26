26.04.2021 18:45

"Нам не до лампочки!» В Харькове начали устанавливать контейнеры для опасных отходов

Забота о будущем - это не только борьба с последствиями. Именно поэтому в Харькове идут последовательно к правильной утилизации мусора. Скоро будет открыт целый мусороперерабатывающий комплекс. И внедрение раздельного сбора отходов - цель, к которой идут не первый день. Именно поэтому в городе появляются соответствующие контейнеры. Но сегодня Харьков пошел дальше.

Карина Викторовна - одна из тех, кого можно назвать ярой сортировщицей твердых бытовых отходов. Мусор сортируется, рассказывает, сколько себя помнит. Этому приучает и всех своих знакомых и родных.



"Я за раздельную утилизацию мусора во всем. Вот стекла, бумага, полиэтилен. У меня есть люди, которые тоже меня поддерживают и тоже этим занимаются", - рассказывает Карина Викторовна.



Особое внимание она уделяет опасным отходам. До сих пор батарейки, лампы и ртутные градусники относила в ближайший супермаркет. Теперь выбрасывать в специальный контейнер, который появился на улице Космической - напротив администрации Шевченковского района.



"Термометры, как раз у меня несколько поломанных, вот как раз я их сюда и принесу. Это замечательно. Если бы это развивалось в городе - это было бы вообще потрясающе", - отметила Карина.





Пока это один такой контейнер. Для каждого вида опасных отходов - отдельное отделение. С грудусниками, рассказывает директор специализированного коммунального предприятия, нужно быть особенно осторожными.



"В верхний отсек можно выбрасывать люминисцентные лампы. Ниже - простые энергосберегающие лампы. Также есть отсек для батареек и бытовых аккумуляторов и отсек для ртутных термометров", - отметил Юрий Суярко.

Он он обращает внимание на то, что ртутные термометры обязательно нужно бросать в упаковке. Если есть открытая ртуть, необходимо обязаны вызвать МЧС. Если же внутреннее повреждение ртутного термометра без вытеканию ртути, его нужно поместить его в коробочку и выбросить в специальный отсек контейнера.





Этот контейнер - только начало городского проекта по сортировке опасных отходов. Так, уже в течение ближайших нескольких недель в Харькове планируют установить еще 10 таких специальных контейнеров. Таким образом горожан будут приучать к раздельному сбору опасного мусора.



Десяток локаций с контейнерами для опасного бытового мусора планируют установить во всех районах Харькова - недалеко от районных администраций. Забирать отходы будет спецмашина. А делее уже направлять их в специальное хранилище - на новый мусороперерабатывающий комплекс, который сейчас Харьков строит в Дергачах.



Директор КП "Муниципальная компания обращения с отходами" Юрий Суярко отметил, что данный проект финансирует город Это был проект, который разработала общественная организация "Добрая воля". Город профинансировал покупку автомобиля и закупку таких контейнеров. Также Юрий Суярко рассказал, что будет проводится большая работа по знакомству населения с тем, что они могут сдать, когда и в каких местах будет останавливаться Экобас и куда они могут принести эти отходы.