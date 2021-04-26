26.04.2021 08:25

Где в Харькове не будет воды 26 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



Где в Харькове не будет воды 26 апреля. Список адресов



ул. Софиевская (ч/с), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Тобольская, 37 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №1, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 26.04.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Мира, 36 (п. №5) до 17:00 26.04.21 г.; пр. Александровский, 166 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 26.04.21 г.



Киевский район:

ул. Наталии Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Куликовская (Мельникова), 8 (стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 18:00 26.04.21 г.; Салтовское шоссе, 145-а (п. №2, стояк), 147 (п. №1, стояк), 155/93 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.



Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 26.04.21 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.04.21 г.



Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.