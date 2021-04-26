Где в Харькове не будет воды 26 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Тобольская, 37 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №1, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 26.04.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Мира, 36 (п. №5) до 17:00 26.04.21 г.; пр. Александровский, 166 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 26.04.21 г.
Киевский район:
ул. Наталии Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Куликовская (Мельникова), 8 (стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 18:00 26.04.21 г.; Салтовское шоссе, 145-а (п. №2, стояк), 147 (п. №1, стояк), 155/93 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 26.04.21 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.04.21 г.
Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.
Оказаться в плену своих желаний и чувств сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
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