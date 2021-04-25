25.04.2021 16:44

На Салтовском шоссе вместо автопарковки высадили аллею кленов

18 остролистных кленов было высажено сегодня, 25 апреля, вдоль дома №258 по Салтовскому шоссе.



city.kharkov.ua

Одно из деревьев вместе с жителями посадил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, это место планировалось использовать под парковочные места, удлинив существующую стоянку.

«Хозяева парковки хотели ее продлить вдоль дома. Когда мы узнали, то приехали сюда, чтобы не дать им такой возможности, и специально высадили деревья в замену тем, которые они срубили. Теперь здесь будет красивая аллея», - отметил Игорь Терехов.

Также и.о. мэра сообщил, что во дворе дома по просьбе жителей остановили незаконное строительство гаражей.

«Мы вовремя отреагировали на проблему. Эти гаражи мешали бы жителям, потому что тогда машины бы ездили через спортивную площадку и футбольное поле, где играют дети. Сегодня дело находится в суде, и как только будет принято решение суда, мы там все уберем», - заявил Игорь Терехов.

Кроме того, во дворе дома по ул. Владислава Зубенко, 82 по просьбе детей установят футбольные ворота, которые сломались, и обустроят современное поле для игры в футбол.