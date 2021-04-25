25.04.2021 16:00

В сквере Сафарова восстановят футбольное поле

Систему полива планируется обустроить для футбольного поля в сквере имени Ф. Сафарова в Новобаварском районе.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который вместе с молодежью посадил в парке деревья.

По его словам, ранее на этом поле проходили крупные матчи, а сейчас из-за неровной почвы играть там травмоопасно.

«Я здесь играл и судил матчи в свое время. Это одно из уникальных полей города, потому что здесь есть естественный дренаж и очень быстро уходит вода. Я сегодня разговаривал с руководством ДЮСШ, тренерским составом, которые очень увлечены работой, и мы договорились о том, что сделаем не искусственное, а травяное поле. Дети должны играть на травяных полях, это другой футбол. Посмотрим, как здесь подвести систему полива», - отметил Игорь Терехов.

Также он сообщил, что в сквере имени Сафарова по просьбе местных жителей установят дополнительные качели и тренажеры. По словам Игоря Терехова, к сожалению, часть из них пришла в негодность, потому что ночью некоторые элементы на площадках воруют или разбивают.

Для озеленения территории сквера Игорь Терехов, представители Молодежного совета при Харьковском городском голове и КУ «Офис реформ Харькова» высадили более 50 деревьев – 12 кленов, 20 берез и 20 сакур.

«Здорово, когда мы вместе с молодежью делаем наш город красивым, ухоженным и зеленым. Поздравляю всех харьковчан с Вербным Воскресеньем!» - отметил Игорь Терехов.