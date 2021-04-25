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25.04.2021  09:52   

Где в Харькове не будет воды 25 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Софиевская (ч/с), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №4, стояк) до 20:00 25.04.21 г.; ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Тобольская, 37 (п. №3, стояк) до 20:00 26.04.21 г.

А также:

Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.; пр. Жуковского, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 25.04.21 г.

Московский район:
Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 24.04.21 г.; Салтовское шоссе, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 25.04.21 г.

Основянский район:
пр. Московский, 90-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №2, стояк) до 20:00 25.04.21 г.; пер. Верховский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 26.04.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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