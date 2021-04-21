21.04.2021 14:35

Городской совет просит передать в коммунальную собственность общежития ХЭМЗ

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля, на сессии Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

Харьковский городской совет принял обращения к Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и председателю Фонда государственного имущества Украины о принятии в коммунальную собственность общежитий Харьковского электромеханического завода.

В обращениях говорится, что на балансе предприятия находится ведомственный жилой фонд по адресам: ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46, ул. Ахиезеров (ранее ул. Халтурина), 24, 28, 34, 38, 44, ул. Маршала Батицкого, 22, 24, 35, пер. Рубежанский, 12. В Харьковский городской совет поступают многочисленные обращения жителей общехитий по поводу крайне неудовлетворительного технического состояния и обслуживания домов и по другим вопросам, которые требуют немедленного решения. Коммунальные предприятия постоянно оказывают помощь в устранении аварийных ситуаций на инженерных сетях по указанным адресам.

Решением сессии Харьковского городского совета указанные общежития и нежилые помещения зданий включены в перечень имущества, в отношении которого дано согласие на принятие в коммунальную собственность города.

«Несмотря на принимаемые решения со стороны органов, уполномоченных на управление государственным имуществом, и Харьковского городского совета, Государственное предприятие «Харьковский электромеханический завод» необходимую техническую документацию на эти дома (инвентарное дело, акт принятия в эксплуатацию, планы внешних сетей и т.д.), а также документы, устанавливающие право на них, Администрации Московского района Харьковского городского совета не предоставило, попытки наладить конструктивные переговоры с администрацией предприятия безуспешны.

Однако для дальнейшего вынесения данного вопроса на рассмотрение сессии Харьковского городского совета необходимо предоставление решения органа, уполномоченного управлять государственным имуществом ГП «Харьковский электромеханический завод».

На основании изложенного просим Вас, уважаемый Игорь Ростиславович, рассмотреть указанный вопрос и принять соответствующее решение о передаче указанных общежитий ГП «Харьковский электромеханический завод» в коммунальную собственность Харьковской городской территориальной громады», - сказано в обращении к Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко.