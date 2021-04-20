Главная Новости ЖКХ Игорь Терехов поручил подготовить Мемориал Славы к 9 Мая
20.04.2021  12:40   

Игорь Терехов поручил подготовить Мемориал Славы к 9 Мая

Мемориал Славы в Лесопарке приведут в порядок ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.


// РЕДПОСТ

Такое поручение  на рабочем совещании 20 апреля дал коммунальным службам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он отметил, что необходимо привести в порядок мемориальный комплекс, Белгородское шоссе, ул. Сумскую, в том числе покрасить ограждения, заменить флаги.

По словам Игоря Терехова, весной планируется выполнить большой объем работ по благоустройству города к майским праздникам.

«Впереди 1 Мая, Пасха, 9 Мая. День Победы – очень важный для всех харьковчан праздник. Ждем, когда погода наладится, чтобы покрасить, побелить элементы благоустройства, сделать новую разметку, заасфальтировать ямы на дорогах, где это необходимо», - заявил после совещания секретарь городского совета.

Напомним, что коммунальные службы города приводят в порядок выходы из станций метро, городские магистрали, дворы и парки. Также этой весной в Харькове планируется посадить около 500 деревьев, 8 тыс. кустов и 2,6 млн. цветов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  мемориал славы, благоустройство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Общество На Мемориале Славы почтили память освободителей Харькова   23.08 Общество Геннадий Кернес: Освободители Харькова оставили нам бесценный дар - жизнь, свободу, мирное небо над головой   08.05 Общество На Мемориале Славы в Харькове прошли мероприятия ко Дню памяти и примирения  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 