Игорь Терехов поручил подготовить Мемориал Славы к 9 Мая

Мемориал Славы в Лесопарке приведут в порядок ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Такое поручение на рабочем совещании 20 апреля дал коммунальным службам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Он отметил, что необходимо привести в порядок мемориальный комплекс, Белгородское шоссе, ул. Сумскую, в том числе покрасить ограждения, заменить флаги.
По словам Игоря Терехова, весной планируется выполнить большой объем работ по благоустройству города к майским праздникам.
«Впереди 1 Мая, Пасха, 9 Мая. День Победы – очень важный для всех харьковчан праздник. Ждем, когда погода наладится, чтобы покрасить, побелить элементы благоустройства, сделать новую разметку, заасфальтировать ямы на дорогах, где это необходимо», - заявил после совещания секретарь городского совета.
Напомним, что коммунальные службы города приводят в порядок выходы из станций метро, городские магистрали, дворы и парки. Также этой весной в Харькове планируется посадить около 500 деревьев, 8 тыс. кустов и 2,6 млн. цветов.
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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