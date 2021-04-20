20.04.2021 12:40

Игорь Терехов поручил подготовить Мемориал Славы к 9 Мая

Мемориал Славы в Лесопарке приведут в порядок ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.



// РЕДПОСТ

Такое поручение на рабочем совещании 20 апреля дал коммунальным службам исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он отметил, что необходимо привести в порядок мемориальный комплекс, Белгородское шоссе, ул. Сумскую, в том числе покрасить ограждения, заменить флаги.

По словам Игоря Терехова, весной планируется выполнить большой объем работ по благоустройству города к майским праздникам.

«Впереди 1 Мая, Пасха, 9 Мая. День Победы – очень важный для всех харьковчан праздник. Ждем, когда погода наладится, чтобы покрасить, побелить элементы благоустройства, сделать новую разметку, заасфальтировать ямы на дорогах, где это необходимо», - заявил после совещания секретарь городского совета.

Напомним, что коммунальные службы города приводят в порядок выходы из станций метро, городские магистрали, дворы и парки. Также этой весной в Харькове планируется посадить около 500 деревьев, 8 тыс. кустов и 2,6 млн. цветов.