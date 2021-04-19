Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 апреля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Шишковская, 10, пр. Московский, 195, пр. Ново-Баварский (Ильича)/Окружная дорога, ул. Тимирязева, 28, ул. Полтавский Шлях, 181, ул. Куриловская (Ленинградская), 71, ул. Ивановская, 45, ул. Сумская, 35, ул. Космическая, 23, ул. Клочковская, 197-б-в.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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