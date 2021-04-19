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19.04.2021  10:38   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 апреля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Шишковская, 10, пр. Московский, 195, пр. Ново-Баварский (Ильича)/Окружная дорога, ул. Тимирязева, 28, ул. Полтавский Шлях, 181, ул. Куриловская (Ленинградская), 71, ул. Ивановская, 45, ул. Сумская, 35, ул. Космическая, 23, ул. Клочковская, 197-б-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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