Где в Харькове не будет воды 18 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 45 (п. №2) до 17:00 18 апреля.
Киевский район:
ул. Чернышевская, 96 до 20:00 18 апреля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 18 апреля.
Немышлянский район:
пр. Московский, 196/2 (п. №2) до 17:00 18 апреля.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 18 апреля.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (п. №1) до 17:00 18 апреля.
Шевченковский район:
ул. Монтажная, 12-а (п. №1) до 17:00 18 апреля;
ул. Штурмовая, 32 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №3, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 18 апреля.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью местами кратковременный дождь, местами туман. Днем без существенных осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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