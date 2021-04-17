Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 18 апреля.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 30-а (п. №2) до 20:00 18 апреля.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 апреля.
Шевченковский район:
ул. Штурмовая, 32 (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Старицкого, 24 (п. №2, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17 апреля.
Любовь, общение, деньги – в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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