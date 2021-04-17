Где в Харькове не будет воды 17 апреля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 17 апреля Любовь, общение, деньги – в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.