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09.05.2021  11:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Лесопарковая, 4, ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в, пр. Московский, 259, ул. Свистуна (Северная), 6, ул. Баркалова (Тельмана), 25, ул. Сергея Разина, 6, ул. Сидоренковская, 58, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38, ул. 23 Августа, 60-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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