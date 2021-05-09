Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Лесопарковая, 4, ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в, пр. Московский, 259, ул. Свистуна (Северная), 6, ул. Баркалова (Тельмана), 25, ул. Сергея Разина, 6, ул. Сидоренковская, 58, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38, ул. 23 Августа, 60-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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