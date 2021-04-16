Где в Харькове не будет воды 16 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16 апреля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 16 апреля.
Немышлянский район:
пр. Московский, 232-а (п. №2) до 20:00 16 апреля.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16 апреля.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 апреля.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 апреля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 58, 60, ул. Тобольская, 50, 52, ул. Новгородская, 12 (п. №3) до 20:00 16 апреля.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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