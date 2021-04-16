16.04.2021 08:39

Где в Харькове не будет воды 16 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16 апреля.



Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 16 апреля.



Немышлянский район:

пр. Московский, 232-а (п. №2) до 20:00 16 апреля.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16 апреля.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 апреля.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 апреля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 58, 60, ул. Тобольская, 50, 52, ул. Новгородская, 12 (п. №3) до 20:00 16 апреля.