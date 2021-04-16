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16.04.2021  08:39   

Где в Харькове не будет воды 16 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16 апреля.

Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 16 апреля.

Немышлянский район:
пр. Московский, 232-а (п. №2) до 20:00 16 апреля.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16 апреля.

Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 апреля.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 17 апреля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 58, 60, ул. Тобольская, 50, 52, ул. Новгородская, 12 (п. №3) до 20:00 16 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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