Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 320-а, пос. Померки, 27, ул. Вологодская, 8-а, ул. Шишковская, 10, ул. Кавалерийская (Чапаева), 38, ул. Репина, 24, пер. Лиманский, 1, ул. Котельниковская, 13, ул. Клочковская, 258.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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