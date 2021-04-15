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15.04.2021  11:47   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Луи Пастера, 320-а, пос. Померки, 27, ул. Вологодская, 8-а, ул. Шишковская, 10, ул. Кавалерийская (Чапаева), 38, ул. Репина, 24, пер. Лиманский, 1, ул. Котельниковская, 13, ул. Клочковская, 258.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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