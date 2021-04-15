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15.04.2021  08:42   

Где в Харькове не будет воды 15 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Слободской район:
ул. Нестерова, 4 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15 апреля.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29, 29-а, 38, 38-д,е,ж, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з до 20:00 15 апреля.

Шевченковский район:
ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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