Где в Харькове не будет воды 15 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
ул. Нестерова, 4 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15 апреля.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29, 29-а, 38, 38-д,е,ж, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з до 20:00 15 апреля.
Шевченковский район:
ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 апреля.
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
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