14.04.2021 14:48

В «Харьковводоканале» рассказали о работе с клиентами в карантин

В связи с угрозой распространения коронавируса КП «Харьковводоканал» просит потребителей временно отложить посещения абонентных отделов.

В КП напомнили, что вопросы, связанные с проверками состояния или переоформления лицевого счета, передачей показаний приборов учета и др., можно решить по телефону, через личный кабинет или мобильные приложения.

Так, в случае возникновения вопросов относительно состояния лицевого счета для уплаты за предоставленные услуги потребители могут обратиться в колл-центр по телефонам: (057) 707-57-57, (057) 757-82-80. Колл-центр работает ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00, без перерыва. А также можно обращаться в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.

Также в КП «Харьковводоканал» напомнили, что для удобства потребителей на предприятии ввели электронные сервисы, которые позволяют абонентам оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения с помощью QR-кодов. На лицевой стороне квитанций размещен QR-код, который связан с лицевым счетом абонента. Абонент, имея на руках квитанцию и смартфон, в режиме онлайн может посмотреть задолженность по своему лицевому счету и произвести оплату услуг предприятия через сервисы, которые предлагают банки.

Также альтернативным способом осуществления оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения онлайн является оплата на сайте выбранного банка или через личный кабинет. В разделе «Уведомления» на сайте предприятия можно ознакомиться с действующими на сегодняшний день пунктами приема платежей ЕРЦ «Мегабанк».

На предприятии подчеркнули, что в условиях карантина КП «Харьковводоканал» работает в штатном режиме, поскольку предоставление услуг водоснабжения и водоотведения должно осуществляться непрерывно и прерываться только на ремонтные работы и ликвидацию аварийных ситуаций. «Мы ценим здоровье людей и принимаем все меры предосторожности для обеспечения их безопасности от возможного заражения», - отметили на предприятии.