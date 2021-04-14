14.04.2021 12:44

Харьковводоканал напоминает: пора передавать показания счетчиков

Для проведения корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения коммунальное предприятие «Харьковводоканал» рекомендует абонентам передавать показания приборов учета воды до 20 числа каждого месяца.

Как сообщили в Департаменте сбыта КП «Харьковводоканал», нужно вовремя передавать показания приборов учета не только холодного, но и горячего водоснабжения. Показания приборов учета холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, а показания горячей воды - для формирования платежей за отвод горячей воды.

На сегодняшний день предприятие обслуживает около 600 тысяч лицевых счетов харьковчан, из которых более 300 тысяч – абоненты у которых установлены приборы учета воды. КП «Харьководоканал» создал условия для того, чтобы потребители получили возможность передавать показания приборов учета воды максимально удобным для себя способом.

Способы передачи показаний приборов учета воды:

1. Личный кабинет на официальном сайте предприятия: http://billing.vodokanal.kharkov.ua.

2. Специальный номер Viber: 050 355-12-12 (данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).

3. Круглосуточный телефон для приема показаний водомеров: 057 707-58-51.

4. Call-центр предприятия: 057 707-57-57 (с 8:00 до 21:00, кроме воскресенья).

5. Чат-бот в мобильном приложении «Telegram».

Справка. Для начала работы в поисковой строке «Telegram» необходимо ввести название предприятия, кликнув на него, абонент попадает непосредственно в мессенджер.

Подробная инструкция по работе в мобильном приложении «Telegram» размещена на официальном сайте предприятия в разделе « ».