14.04.2021 10:49

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 апреля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Метростроителей, 11, ул. Шолом-Алейхема, 31, ул. Базарная, 19, ул. Конотопская/ул. Некрасова, просп. Гагарина, 258, просп. Гагарина, 176 к.4, проезд Садовый, 24-а, ул. Счастливая, 20, ул. Университетская, 11, ул. Архитекторов, 40, просп. Науки (Ленина), 55, ул. Архитекторов, 24 (3 п.).

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.