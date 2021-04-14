14.04.2021 09:31

В Малиновке продолжается реконструкция очистных сооружений (ВИДЕО)

Ремонтные работы выполняют в рамках Программы Президента «Большое строительство».

Общая сметная стоимость объекта составляет почти 81 млн гривень. В этом году на работы выделено более 50 млн гривень.

«В рамках проекта у нас предусмотрено строительство производственного сооружения, биореактора, двух иловых карт, а также строительство насосной станции для подачи воды для промыва сточных стоков и проведение благоустройства территории», – рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской облгосадминистрации Сергей Магдисюк.

Он подчеркнул, что после проведения работ новые очистные сооружения смогут обслуживать не только Малиновку, но и соседние населенные пункты. Их мощность достигнет 1500 метров кубических в час.

По словам заместителя Малиновского поселкового головы Андрея Щербины, очистные сооружения имеют большое экологическое значение как для многоквартирных домов в поселке Малиновка, так и для предприятий, работающих на территории населенного пункта, – их 5.

«Хочу поблагодарить областную государственную администрацию за то, что прислушалась к нашей проблеме. Старые очистные сооружения уже не выполняли своих функций. Сточные воды влияли на окружающую среду. Начиная с 2010 года, председатель сельской рады регулярно обращался за помощью в строительстве новых очистных сооружений», – сказал Андрей Щербина.

По словам инженера подрядной компании Сергея Маловажного, сейчас работы выполнены на 40%. Завершают строительство бетонных конструкций – емкости для очистки стоков.

«Бетонная емкость очистных сооружений почти завершена: 90% выполнения работ. Сейчас шлифуют конструкции. После шлифовки будет монтаж мостов для обслуживания, сверху будут металлические конструкции, снизу будет разложено технологическое оборудование», – рассказал Сергей Маловажный.