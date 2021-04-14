14.04.2021 08:45

Где в Харькове не будет воды 14 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Героев Труда, 19 (п. №3), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 57/106 до 17:00 14 апреля;

ул. Героев Труда, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 14 апреля.



Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №3) до 20:00 14 апреля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 316-д (стояк), ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 14 апреля.



Слободской район:

ул. Ромашкина, 8-а (п. №1) до 17:00 14 апреля., пр. Героев Сталинграда, 183 (п. №1, спаренный стояк), ул. Нестерова, 4 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 14 апреля.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 17 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 17-б (п. №3) до 20:00 14 апреля.