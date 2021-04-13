В ХТС рассказали о масштабной реконструкции городских котелен

В В межотопительный сезон 2021 работы запланированы в пяти районах Харькова.
КП «Харьковские тепловые сети» сообщают, что запланирована комплексная реконструкция котельной «Хартрон» по ул. Академика Проскуры, 1, включая строительство когенерационной станции, и большими перекладка тепловых сетей от котельной и двух ЦТП.
Также будет проведена реконструкция 8 котельных с тепловой мощностью более 5 МВт и построением одной котельной с демонтажем существующих в Холодногорском, Новобаварском, Основянском, Слободском районах города по адресам: ул. Большая Панасовская, 29; ул. Славянская, 8; ул. Петра Свинаренко, 5А; пр. Ново-Баварский, 99А; ул. Юдина, 2Б; ул. Семинарская, 46; ул. Диспетчерская, 27А; пр. Гагарина, 199/2.
Работы будут проводиться в рамках выполнения совместного проекта КП «ХТС» с Международным банком реконструкции и развития и Фонда чистых технологий «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», который включает такие пункты как вывод из эксплуатации локальных котельных и строительство когенерационных станций.
в связи с проведением масштабных работ на определенный срок будут отключены от горячего снабжения ряд жилых домов, медицинских, образовательных учреждений и других сооружений в пяти районах Харькова.
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажность:
давление:
ветер: