Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 апреля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Астрономическая, 35-з, ул. Артельная, 37, ул. Героев Труда, 60, ул. Валентиновская (Блюхера), 23-е, ул. Осипенко, 2, ул. Грибоедова, 20, ул. Коростельская, 46, ул. Маршала Конева, 9, ул. Драгомировская,10, ул. Авиахимическая, 28, ул. 23 Августа, 49-в, пр. Науки (Ленина), 19-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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