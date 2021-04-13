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13.04.2021  11:48   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 апреля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Астрономическая, 35-з, ул. Артельная, 37, ул. Героев Труда, 60, ул. Валентиновская (Блюхера), 23-е, ул. Осипенко, 2, ул. Грибоедова, 20, ул. Коростельская, 46, ул. Маршала Конева, 9, ул. Драгомировская,10, ул. Авиахимическая, 28, ул. 23 Августа, 49-в, пр. Науки (Ленина), 19-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отклбчение, ремонт, порыв, харьков
 
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