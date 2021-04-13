Где в Харькове не будет воды 13 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №5, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 64 (п. №1, стояк) до 17:00 13 апреля.
Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 13 апреля.
Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №4, стояк) до 20:00 13 апреля;
пр. Гагарина, 316-д (стояк), пл. Конституции, 2/2 (п. №4, стояк) до 20:00 14 апреля.
Холодногорский район:
пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Счастливая (ч/с), ул. Юннатов, 1, ул. Счастливая, 20, 21, ул. Огаревская, 11, ул. Юннатов, 3 до 20:00 13 апреля.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 86 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 13 апреля.
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажность:
давление:
ветер: