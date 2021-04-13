Где в Харькове не будет воды 13 апреля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 13 апреля Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 апреля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.