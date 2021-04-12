Главная Новости ЖКХ В Харькове заканчивается отопительный сезон
12.04.2021  11:51   

В Харькове заканчивается отопительный сезон

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов подписал распоряжение о прекращении с 12 апреля в городе Харькове отопительного сезона.


// city.kharkov.ua

Об этом он сообщил на брифинге журналистам.

По словам Игоря Терехова, установившаяся температура воздуха на улице позволяет завершить отопительный сезон и отключить теплоснабжение в городе.

«Ко мне на встречах обращалось много людей с просьбой завершить отопительный сезон, чтобы не переплачивать за услугу теплоснабжения. Считаю это правильным», - отметил Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопительный сезон, харьков, терехов
 
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