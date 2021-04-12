В Харькове заканчивается отопительный сезон

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов подписал распоряжение о прекращении с 12 апреля в городе Харькове отопительного сезона.
Об этом он сообщил на брифинге журналистам.
По словам Игоря Терехова, установившаяся температура воздуха на улице позволяет завершить отопительный сезон и отключить теплоснабжение в городе.
«Ко мне на встречах обращалось много людей с просьбой завершить отопительный сезон, чтобы не переплачивать за услугу теплоснабжения. Считаю это правильным», - отметил Игорь Терехов.
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
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