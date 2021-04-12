12.04.2021 11:51

В Харькове заканчивается отопительный сезон

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов подписал распоряжение о прекращении с 12 апреля в городе Харькове отопительного сезона.



// city.kharkov.ua

Об этом он сообщил на брифинге журналистам.



По словам Игоря Терехова, установившаяся температура воздуха на улице позволяет завершить отопительный сезон и отключить теплоснабжение в городе.



«Ко мне на встречах обращалось много людей с просьбой завершить отопительный сезон, чтобы не переплачивать за услугу теплоснабжения. Считаю это правильным», - отметил Игорь Терехов.