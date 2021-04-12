Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 апреля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 160, ул. Куликовская (Мельникова), 2, пер. Семиградский, 2/19, пр. Тракторостроителей, 107-а, ул. Свет Шахтера, 17/38, ул. Врубеля (Луначарского), 42-а, пер. Брянский, 5.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
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