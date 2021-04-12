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12.04.2021  10:15   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 апреля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Роганская, 160, ул. Куликовская (Мельникова), 2, пер. Семиградский, 2/19, пр. Тракторостроителей, 107-а, ул. Свет Шахтера, 17/38, ул. Врубеля (Луначарского), 42-а, пер. Брянский, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков
 
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