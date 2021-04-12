Где в Харькове не будет воды 12 апреля. Список адресов

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 12 апреля Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 апреля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.