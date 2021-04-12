Где в Харькове не будет воды 12 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 40/10 до 17:00 12 апреля.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (п. №3) до 20:00 12 апреля.
Московский район:
ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00 12 апреля.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 12 апреля.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 23 (п. №4, стояк), проезд Стадионный, 10/1 (п. №2, стояк) до 17:00 12 апреля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 12 апреля.
Слободской район:
ул. Монюшко, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 12 апреля.
Холодногорский район:
пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Счастливая (ч/с), ул. Юннатов, 1, ул. Счастливая, 20, 21, ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 12 апреля.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б до 20:00 12 апреля;
ул. Авиационная (ч/с) до 20:00 14 апреля.
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
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