11.04.2021 09:17

Где в Харькове не будет воды 11 апреля. Список адресов.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Серебряная (ч/с) до 20:00 11.04.21 г.; ул. Авиационная (ч/с) до 20:00 14.04.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 11.04.21 г.

Киевский район:

пр. Московский, 27, ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 11.04.21 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 11.04.21 г.; ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00 12.04.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3) до 20:00 12.04.21 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 23 (п. №3,4, стояк) до 17:00 11.04.21 г.; ул. Танкопия, 49 (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 12.04.21 г.

Слободской район:

ул. Монюшко, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.21 г.