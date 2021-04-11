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11.04.2021  09:17   

Где в Харькове не будет воды 11 апреля. Список адресов.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

 
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61 (п. №2, стояк), ул. Софиевская (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Серебряная (ч/с) до 20:00 11.04.21 г.; ул. Авиационная (ч/с) до 20:00 14.04.21 г.
 
А также:
 
Индустриальный район:
ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 11.04.21 г.
 
Киевский район:
пр. Московский, 27, ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 11.04.21 г.
 
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 11.04.21 г.; ул. Адыгейская, 27-а (п. №1) до 17:00 12.04.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3) до 20:00 12.04.21 г.
 
Немышлянский район:
ул. Амосова, 23 (п. №3,4, стояк) до 17:00 11.04.21 г.; ул. Танкопия, 49 (п. №1, стояк) до 20:00 11.04.21 г.
 
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 25 (п. №4, стояк) до 20:00 12.04.21 г.
 
Слободской район:
ул. Монюшко, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.21 г.
Источник:   КП "Водоканал"
 Тэги:  водоканал, вода, отключения, ремонт
 
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