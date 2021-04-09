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09.04.2021  08:44   

Где в Харькове не будет воды 9 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Авиационная (ч/с), пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 08.04.21 г.; ул. Лопанская, 31, пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №4, стояк) до 20:00 09.04.21 г.

А также:

Киевский район:
ул. Метростроителей, 34 (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 231 (п. №3, стояк) до 20:00 09.04.21 г.

Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 189, ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 09.04.21 г.

Основянский район:
ул. Валдайская, 26 (п. №3, стояк) до 20:00 09.04.21 г.

Слободской район:
ул. Черноморская, 2 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 09.04.21 г.

Холодногорский район:
пер. Виноградный (ч/с) до 20:00 09.04.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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