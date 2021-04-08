Где в Харькове не будет воды 8 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Метростроителей, 34 (п. №1, стояк), ул. Натальи Ужвий, 86, 90 до 20:00 08.04.21 г.
А также:
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №7, стояк), Салтовское шоссе, 139-б (стояк) до 17:00 08.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 08.04.21 г.
Новобаварский район:
ул. Семинарская (Володарского) (ч/с), ул. Пестрикова (Бабушкина) (ч/с), ул. Сахновщинская (ч/с) до 20:00 08.04.21 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 6-б (п. №4) до 20:00 08.04.21 г.
Шевченковский район:
ул. Культуры, 16 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), ул. Авиационная (ч/с), пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 08.04.21 г.
Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное.
Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.
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