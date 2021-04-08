Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 апреля. Список адресов
08.04.2021  09:50   

Где в Харькове не будет воды 8 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Метростроителей, 34 (п. №1, стояк), ул. Натальи Ужвий, 86, 90 до 20:00 08.04.21 г.

А также:

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №7, стояк), Салтовское шоссе, 139-б (стояк) до 17:00 08.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 08.04.21 г.

Новобаварский район:
ул. Семинарская (Володарского) (ч/с), ул. Пестрикова (Бабушкина) (ч/с), ул. Сахновщинская (ч/с) до 20:00 08.04.21 г.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 6-б (п. №4) до 20:00 08.04.21 г.

Шевченковский район:
ул. Культуры, 16 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), ул. Авиационная (ч/с), пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 08.04.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 апреля. Список адресов 06.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов 02.04 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 