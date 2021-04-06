06.04.2021 18:17

В Харькове выделяют средства на поддержку ОСМД

На поддержку жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов города Харькова в 2020 году было израсходовано более 35 млн грн.

Об этом сегодня, 6 апреля 2021 года, на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ирина Туз.

По ее словам, более 12,2 млн грн было направлено на капитальный ремонт, а около 14 млн грн - на текущий ремонт в домах ЖК, ЖСК и ОСМД. За эти средства были обновлены входные группы, подъезды, выполнен ремонт кровель, лифтов, окон, внутридомовых систем и пр. Также более 485 тыс. грн было направлено на установление 10 спортивных площадок, а более 1 млн грн - на текущий ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров на восьми придомовых территориях ЖСК, ЖК и ОСМД.

Ирина Туз отметила, что также ОСМД оказывается помощь в вывозе и утилизации бытовых отходов, установке скамеек, урн, контейнеров, ограждающих конструкций, почтовых ящиков, во дворы завозится песок. Кроме того, в Харькове успешно реализуются проекты «ЖК, ЖСК и ОСМД - Сортирует», «Раздельный сбор мусора - первый этап». Также контролируется подготовка многоквартирных домов ЖК, ЖСК и ОСМД к отопительному сезону.

По ее словам, кроме ремонтных работ, в городе предоставляют юридическую и консультационную помощь для инициативных групп по созданию и функционированию ОСМД, встречи и семинары-тренинги для руководства ЖК, ЖСК и ОСМД, где их информируют об изменениях в действующем законодательстве и т.д.

Отметим, что сейчас в городе Харькове зарегистрировано 613 ОСМД, а также 465 ЖК и ЖСК.