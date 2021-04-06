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06.04.2021  09:40   

Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В частности временно прекращено водоснабжение по следующим адресам Московского района:  

пр. Московский, 191 до 17:00 06.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 103 (стояк) до 18:00 06.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.

А также:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 245 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.

Основянский район:
пер. Армянский, 2 до 20:00 06.04.21 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 193-а (п. №5, стояк) до 20:00 06.04.21 г.

Холодногорский район:
ул. Таганская, 14/1 (п. №2), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 06.04.21 г.

Шевченковский район:
пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-е до 17:00 06.04.21 г.; ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №4), 74-б (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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