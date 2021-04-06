Где в Харькове не будет воды 6 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности временно прекращено водоснабжение по следующим адресам Московского района:
пр. Московский, 191 до 17:00 06.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 103 (стояк) до 18:00 06.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 245 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.
Основянский район:
пер. Армянский, 2 до 20:00 06.04.21 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 193-а (п. №5, стояк) до 20:00 06.04.21 г.
Холодногорский район:
ул. Таганская, 14/1 (п. №2), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 06.04.21 г.
Шевченковский район:
пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-е до 17:00 06.04.21 г.; ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), пр. Победы, 54 (п. №4), 74-б (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.21 г.
Этот день – идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) ещё очень молодой праздник – впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всём мире.
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