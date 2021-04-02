Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 апреля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Челюскинцев, 4, ул. Маршала Батицкого, 35-37, ул. Харьковских Дивизий, 9, ул. Конторская (Краснооктябрькая), 90, пер. Селькоровский, 20, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 38, ул. Пятисотницкая, 19-а, ул. Биологическая, 4-б, ул. Зерновая/ул. Котляревского, ул. Ильинская, 61, ул. Лукьяновская, 8, ул. Космонавтов, 3, ул. 23 Августа, 48.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
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