Где в Харькове не будет воды 1 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 2 апреля.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 16 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №2, стояк) до 20:00 2 апреля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 2 апреля.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 193-б (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 2 апреля.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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