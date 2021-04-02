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02.04.2021  09:08   

Где в Харькове не будет воды 1 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 2 апреля.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 16 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №2, стояк) до 20:00 2 апреля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 2 апреля.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 193-б (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 2 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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