01.04.2021 13:26

Какие услуги предоставляют харьковчанам, которые заключили новый договор с КП «Харьковводоканал»

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» рассказали, какие услуги предоставляют жителям домов, которые заключили новый договор с обслуживанием внутридомовых сетей.

Жители 800 многоквартирных домой Харькова уже перезаключили договор с КП «Харьковводоканал» на поставку услуг с обслуживанием внутридомовых сетей. Поэтому в платежках таких абонентов появились дополнительные пункты.

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан. В настоящее время более 130 000 абонентов получают новые квитанции от КП «Харьковводоканал». Кроме водоснабжения и водоотведения, в них указаны еще два пункта: абонентское обслуживание и обслуживание внутридомовых систем.

«На улице Юрия Паращука, 11 находится один из таких домов, где абоненты перезаключили новые договора с нашим предприятием на обслуживание систем холодного водоснабжения и водоотведения. Согласно новых договорных условий в прошлом году по данному адресу аварийные бригады уже дважды провели техническое обследование всех внутридомовых систем. Также заменили 6 метров аварийного участка водоотведения, часть запорной арматуры на стояках холодного водоснабжения. Провели санитарную обработку подвального помещения. На данный момент меняем 30 метров лежака холодного водоснабжения», - отметил Валерий Харлан.

По его словам, платежи за внутридомовое обслуживание, это не дополнительные платежи, ведь ранее за эти услуги жильцы дома платили КП «Жилкомсервис», как составную часть квартплаты. Те суммы, которые ранее были в общем платеже теперь разделены для конкретизации. «За эти деньги мы обязаны три раза в год выполнить техническое обслуживание и круглосуточно, 24 часа в сутки, обязаны устранить любую аварийную ситуацию, которая произойдет в доме», - объясняет Валерий Харлан.