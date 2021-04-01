Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 31 марта было устранено шесть повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Прорезная, 7, пр. Тракторостроителей, 69, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-в, ул. Коростельская, 46, ул. Техническая, 18, ул. Деревянко/ул. Новопрудная.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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