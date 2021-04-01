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01.04.2021  11:17   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 31 марта было устранено шесть повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Прорезная, 7, пр. Тракторостроителей, 69, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-в, ул. Коростельская, 46, ул. Техническая, 18, ул. Деревянко/ул. Новопрудная.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков
 
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