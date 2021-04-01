Где в Харькове не будет воды 1 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Пушкинская, 11/13 (спаренный стояк), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 1 апреля.
Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №1) до 20:00 2 апреля.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №1) до 18:00 1 апреля;
ул. Академика Богомольца, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 1 апреля.
Основянский район:
ул. Руставели, 4/20 (стояк) до 20:00 1 апреля.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 1 апреля.
День идеален для уединенного умственного труда, а вот в отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Местами порывы ветра 15-20 м/с.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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