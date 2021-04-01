Часть Московского района на сутки останется без воды: список адресов

На перекрестке переулка Рыжевского и улицы Рыжевской проведут работы по строительству сливной канализации.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением работ по строительству сливной канализации и необходимостью переноса водопроводной сети D=160 мм подрядной организацией ООО «Спецстрой-3 ЛТД» на перекрестке переулка Рыжевского и улицы Рыжевской 1 апреля с 9:00 до 2 апреля 8:00 будет временно прекращено водоснабжение части Московского района.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
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