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01.04.2021  08:20   

Часть Московского района на сутки останется без воды: список адресов

На перекрестке переулка Рыжевского и улицы Рыжевской проведут работы по строительству сливной канализации.

На перекрестке переулка Рыжевского и улицы Рыжевской проведут работы по строительству сливной канализации

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением работ по строительству сливной канализации и необходимостью переноса водопроводной сети D=160 мм подрядной организацией ООО «Спецстрой-3 ЛТД» на перекрестке переулка Рыжевского и улицы Рыжевской 1 апреля с 9:00 до 2 апреля 8:00 будет временно прекращено водоснабжение части Московского района.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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