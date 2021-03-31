31.03.2021 11:33

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 марта было устранено три повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Ангарская, 17, ул. Академика Богомольца, 5, ул. Ахсарова, 9.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.