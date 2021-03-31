Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 марта было устранено три повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Ангарская, 17, ул. Академика Богомольца, 5, ул. Ахсарова, 9.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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