31.03.2021 09:11

С 31 марта в Харькове начнут отключать отопление

Отопление в домах будут отключать на несколько часов по графику.

КП «Харьковские тепловые сети» вводят график группового регулирования в 2021 году, сообщили в ведомстве.

С 31 марта будет введен график дискретного регулирования, согласно которому отопление в домах будут отключать на 4-8 часов в сутки в зависимости от наружной температуры (поскольку снижение температуры теплоносителя невозможно из условий обеспечения нормативной температуры горячей воды).

Это делается, чтоды избежать «перетопов» зданий и связанных с этим жалоб потребителей, сообщили в Тепловых сетях.

По прогнозу гидрометеоцентра в ближайшие дни ожидается среднесуточная температура наружного воздуха в пределах +6...+8° С, а в дневное время, в отдельные дни будет превышать +14...15°С.

Напомним, окончание отопительного сезона в Харькове запланировано на 15 апреля.