С 31 марта в Харькове начнут отключать отопление

Отопление в домах будут отключать на несколько часов по графику.
КП «Харьковские тепловые сети» вводят график группового регулирования в 2021 году, сообщили в ведомстве.
С 31 марта будет введен график дискретного регулирования, согласно которому отопление в домах будут отключать на 4-8 часов в сутки в зависимости от наружной температуры (поскольку снижение температуры теплоносителя невозможно из условий обеспечения нормативной температуры горячей воды).
Это делается, чтоды избежать «перетопов» зданий и связанных с этим жалоб потребителей, сообщили в Тепловых сетях.
По прогнозу гидрометеоцентра в ближайшие дни ожидается среднесуточная температура наружного воздуха в пределах +6...+8° С, а в дневное время, в отдельные дни будет превышать +14...15°С.
Напомним, окончание отопительного сезона в Харькове запланировано на 15 апреля.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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