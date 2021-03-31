31.03.2021 09:02

В центре Харькова реконструируют пешеходный мост

В мае планируется начать реконструкцию Зоологического моста на Клочковском спуске и завершить ее к открытию восстановленного зоопарка.

Старые конструкции моста, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, заменят и установят новые. Их уже производит Днепровский завод, сообщила директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Татьяна Поливанова.

На мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые будут выполнять также несущую функцию.



«Идет реконструкция зоопарка - крупнейшего объекта последнего времени. Он будет иметь стильный и современный вид, и вся прилегающая территория должна выглядеть по-новому. Будем использовать существующие фундаментные конструкции, немного их усилим, приведем в надлежащее состояние и на них поставим новую конструкцию самого моста», - рассказала Татьяна Поливанова.



Также она сообщила, что все входы в зоопарке будут упорядочены. Со стороны сада Шевченко планируется открыть зоо- и сувенирные магазины, кафе на 200 мест, установить современное освещение. «Это касается и входной группы №2 со стороны университета. Там будет идентична входная группа - современные облицовочные материалы, фонари, скамейки и рядом - пешеходный мост. Поэтому было принято решение о его реконструкции », - сообщила главный архитектор города.