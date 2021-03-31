Где в Харькове не будет воды 30 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311-а, пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.03.21 г.
Слободской район:
ул. Полевая, 8 (стояк) до 20:00 31.03.21 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 9, ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 31.03.21 г.
Сегодняшние мысли обещают отличаться не только новизной, но практической ценностью. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать – не делайте.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
влажность:
давление:
ветер: