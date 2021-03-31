31.03.2021 08:35

Где в Харькове не будет воды 30 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311-а, пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.03.21 г.



Слободской район:

ул. Полевая, 8 (стояк) до 20:00 31.03.21 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 9, ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 31.03.21 г.