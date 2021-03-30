30.03.2021 17:30

Ээко-автобус для сбора «опасных» отходов запустят в Харькове

Экобус для сбора отработанных ламп, батареек и ртутных термометров будет курсировать по районам Харькова.

Как сообщил директор КП «Муниципальная компания обращения с отходами» Юрий Суярко, инициатива общественной организации «Добрая воля» победила в городском конкурсе проектов на бюджет участия (общественный бюджет). На средства бюджета территориальной громады в прошлом году был приобретен специальный автомобиль - экобус, а в этом - закуплено 20 контейнеров для «опасных» отходов.

Юрий Суярко отметил, что тендеры на закупку контейнеров уже прошли. Их планируют установить возле районных администраций, выходов из станций метро и в других проходных местах.

Директор предприятия пояснил, что люди смогут складывать люминесцентные и энергосберегающие лампы, батарейки и ртутные термометры в эти контейнеры, а также приносить к экобусу, который будет ездить по районам и забирать отходы из этих контейнеров.

«У нас строится сортировочный комплекс, и мы задумались над получением лицензии на обращение с опасными отходами. Более года занимаемся этим вопросом и рассчитываем до конца апреля получить лицензию, а с мая запустить проект. За это время планируем разработать маршрут автобуса, график остановок, рекламную продукцию. Кроме того, хотим, чтобы первое время с экобусом ездили волонтеры, которые бы рассказывали людям о его назначении», - рассказал Юрий Суярко.

Он отметил, что ртутные термометры утилизируют на спецзаводах в Украине, батарейки отправляют на утилизацию в Румынию, а лампочки, как самый безопасный вид отходов, после получения лицензии предприятие планирует обезвреживать и производить их захоронение на полигоне под Дергачами.