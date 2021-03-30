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30.03.2021  13:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Академика Павлова, 309-б, ул. Юрьевская, 6, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42-б, пр. Петра Григоренко, 2, наб. Мороховецкая (Чапаева)/ул. Свет Шахтера, ул. Конторская (Краснооктябрьская), 38, пер. Болгарский, 10, ул. Коростельская, 46, ул. Золочевская, 28-а, ул. Холодногорская, 4, ул. Верхнеудинская, 80. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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