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30.03.2021  08:35   

Где в Харькове не будет воды 30 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Дарвина, 19 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №2), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Академика Павлова, 311-а до 20:00 30 марта.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №2, стояк) до 20:00 30 марта.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 30 марта.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а, 5 до 20:00 30 марта.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк), ул. Сергея Борзенко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 30 марта.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 30 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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