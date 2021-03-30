Где в Харькове не будет воды 30 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Дарвина, 19 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №2), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Академика Павлова, 311-а до 20:00 30 марта.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №2, стояк) до 20:00 30 марта.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 30 марта.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а, 5 до 20:00 30 марта.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, стояк), ул. Сергея Борзенко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 30 марта.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 30 марта.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
влажность:
давление:
ветер: