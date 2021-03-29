29.03.2021 10:09

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 марта было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Дарьяльская, 106, ул. Большая Кольцевая, 6-8, ул. Гвардейцев Широнинцев, 60, пр. Ново-Баварский (Ильича)/ул. Бульварная, ул. Основянская, 103, ул. Родниковая, 27, ул. Плехановская, 98-а, ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, ул. Добродецкого, 10, ул. Юрия Шевелева (Красного Летчика), 40.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.