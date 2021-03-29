Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 марта было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Дарьяльская, 106, ул. Большая Кольцевая, 6-8, ул. Гвардейцев Широнинцев, 60, пр. Ново-Баварский (Ильича)/ул. Бульварная, ул. Основянская, 103, ул. Родниковая, 27, ул. Плехановская, 98-а, ул. Волонтерская (Социалистическая), 71, ул. Добродецкого, 10, ул. Юрия Шевелева (Красного Летчика), 40.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Утро будет облачным, затем небо прояснится. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажность:
давление:
ветер: