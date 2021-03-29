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29.03.2021  08:17   

Где в Харькове не будет воды 29 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 29 марта.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №4) до 17:00 29 марта;
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Пушкинская, 11/13 (п. №4, стояк), ул. Шевченко, 341 (п. №2, стояк) до 20:00 29 марта.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-д (п. №1) до 17:00 29 марта., ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №5), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №6, стояк) до 20:00 29 марта.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 83-а (п. №1, стояк) до 17:00 29 марта.; ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк), ул. Тимирязева, 26-а (стояк) до 20:00 29 марта.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8-а (п. №4, стояк) до 20:00 28 марта.; пер. Забайкальский, 1 (п. №1) до 20:00 29 марта.

Холодногорский район:
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 29 марта.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 50 (п. №2,3, стояк), ул. Клочковская, 199-в (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7) до 20:00 29 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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