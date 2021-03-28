Где в Харькове не будет воды 28 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Сивашская (ч/с), ул. Юности (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с) до 20:00 28 марта.
Киевский район:
ул. Куликовская (Мельникова), 4-а (п. №1) до 17:00 28 марта;
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), ул. Пушкинская, 11/13 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №4, стояк) до 20:00 28 марта.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 марта.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8-а (п. №4, стояк) до 20:00 28 марта.
Холодногорский район:
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 28 марта.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 199-в (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 28 марта.
Возможны новые романтические знакомства. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Местами небольшие осадки.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
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