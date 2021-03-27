Где в Харькове не будет воды 27 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 71 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 27 марта.; ул. Шариковая, 44 (п. №3) до 20:00 27 марта.
Киевский район:
ул. Пушкинская, 11/13 (п. №4, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 27 марта.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк) до 20:00 27 марта.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Волостная (Ногина), 15/17 до 20:00 27 марта.
Холодногорский район:
ул. Лагерная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 27 марта.
Шевченковский район:
ул. Шекспира, 15 (п. №2) до 20:00 27 марта.
Этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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