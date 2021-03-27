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27.03.2021  10:42   

Где в Харькове не будет воды 27 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 71 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 27 марта.; ул. Шариковая, 44 (п. №3) до 20:00 27 марта.

Киевский район:
ул. Пушкинская, 11/13 (п. №4, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 27 марта.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк) до 20:00 27 марта.

Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Волостная (Ногина), 15/17 до 20:00 27 марта.

Холодногорский район:
ул. Лагерная (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 27 марта.

Шевченковский район:
ул. Шекспира, 15 (п. №2) до 20:00 27 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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