Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 25 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Кубанская, 70, ул. Юности, 11-13, ул. Куликовская (Мельникова), 6, ул. Валентиновская (Блюхера), 7-9, пр. Жуковского, 9, пр. Гагарина, 127-а, ул. Плехановская, 147, ул. Лагерная, 71, пер. Нечаевский, 11.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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