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26.03.2021  13:02   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 25 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Кубанская, 70, ул. Юности, 11-13, ул. Куликовская (Мельникова), 6, ул. Валентиновская (Блюхера), 7-9, пр. Жуковского, 9, пр. Гагарина, 127-а, ул. Плехановская, 147, ул. Лагерная, 71, пер. Нечаевский, 11.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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