26.03.2021 13:02

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 25 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Кубанская, 70, ул. Юности, 11-13, ул. Куликовская (Мельникова), 6, ул. Валентиновская (Блюхера), 7-9, пр. Жуковского, 9, пр. Гагарина, 127-а, ул. Плехановская, 147, ул. Лагерная, 71, пер. Нечаевский, 11.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.